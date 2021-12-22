В Узбекистане предложили объединить киностудии стран СНГ

CentralAsia (UZ) - Агентство кинематографии Узбекистана предложило разработать механизм для объединения киностудий стран СНГ.

Заявление прозвучало из уст генерального директора агентства РУз Фирдавса Абдухаликова перед открытием заседания совета директоров киностудий стран СНГ и Грузии, который в эти дни проходит в Ташкенте. По его словам, главная цель совета — объединить разрозненные за последние 30 лет киностудии стран СНГ.

«За последние 30 лет сотрудничество в сфере кинематографии шло на спад. На фестивале в Минске узбекская делегация инициировала разработку механизма объединения киностудий СНГ. Такое объединение окажет нам творческую и техническую поддержку, ускорит обмен опытом, расширит наши возможности и будет способствовать созданию совместных фильмов», — сказал Абдухаликов.

Сейчас необходимо разработать непрерывный механизм, а не собираться только тогда, когда в этом возникает необходимость, добавил он.

«Статус и форма совета станут основной темой обсуждения на встрече в Ташкенте. В рамках совета также пройдут встречи с участием представителей киностудий, круглые столы. Будут организованы обсуждения совместных проектов, эффективных моделей киностудий и киноконцернов. Будет разработан проект единой дорожной карты сотрудничества. Кроме того, будут представлены проекты по созданию ко-продукционных фильмов», — отметил Фирдавс Абдухаликов.

21-23 декабря в Ташкенте проходит Совет директоров киностудий стран СНГ и Грузии по вопросам сотрудничества в области кинематографии.

Основная цель совета - объединение усилий, а также разработка и внедрение новых механизмов для расширения сотрудничества.

На участие в форуме приглашены руководители киностудий Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, России, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.