За сутки в Узбекистане выявлено 174 новых больных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:14, 22 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - Во вторник, 21 декабря, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 197 566. В течение прошедших суток зафиксированы 174 новых случая, сообщает Минздрав РУз.
Больше всего новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в столице (65), Ташкентской (30).
Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1 468 летальных исходов).
За день выздоровели 267 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 194 479).
На лечении находятся 1 619 больных COVID-19.