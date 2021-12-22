За сутки в Узбекистане выявлено 174 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) - Во вторник, 21 декабря, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 197 566. В течение прошедших суток зафиксированы 174 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего новых инфицированных COVID-19 зарегистрировано в столице (65), Ташкентской (30).

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1 468 летальных исходов).

За день выздоровели 267 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 194 479).

На лечении находятся 1 619 больных COVID-19.