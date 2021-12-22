Граждане Узбекистана в праздничные дни могут посетить 18 стран

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане опубликован список стран, с которыми в настоящее время имеется регулярное авиасообщение.

По данным Министерства транспорта РУз, в список входят 18 государств, в которые по 28 направлениям осуществляется 144 рейсов в неделю.

Граждане страны в праздничные дни могут посетить посредством авиаперелетов:

Турцию (40 рейсов в неделю); Казахстан (34 рейса); Россия (22 рейса); ОАЭ (16 рейсов); Республика Корея (4 рейса); Республика Беларусь (4 рейса); Таджикистан (4 рейса); Кыргызстан (3 рейса); Египет (3 рейса); Кувейт (2 рейса); Латвия (2 рейса); США (2 рейса); Грузия (2 рейса); Германия (2 рейса); Индия (2 рейс); Израиль, Иран и Саудовская Аравия по 1 рейсу.

Рейсы выполняются со строгим соблюдением санитарно–эпидемиологических требований.