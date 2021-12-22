Врач рассказал, как отличить «омикрон»-штамм от простуды

CentralAsia (CA) - Симптомы омикрон-штамма коронавируса очень напоминают простуду и различить их становится все сложнее, говорится в публикации The Sun.

В статье отмечается, что количество заболевших растет изо дня в день и нередко единственным способом отличить «омикрон» от простуды становится ПЦР-тест. По словам британского вирусолога Лоуренса Янга, четверть людей, болеющих простудой, в действительности заражены «омикроном».

«Они (симптомы) частично совпадают, однако простуда наступает немного более постепенно. Но с «омикроном» у людей быстро возникают головные боли и усталость», — сказал он.

Врач добавил, что простуда развивается дольше — в течение нескольких дней.

Вариант коронавируса B.1.1.529 был обнаружен на юге Африки в конце ноября. В его S-белке, отвечающем за заражение клеток, нашли десятки мутаций, которые, как полагают ученые, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например, у человека, зараженного ВИЧ.

ВОЗ признала штамм «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон». По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.