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Центр развития строительства Монголии и Управление свободной экономической зоны Инчхон подписали МоВ

CentralAsia (MNG) -  В соответствии с долгосрочной политикой развития Монголии «Видение-2050», принятой Постановлением № 52 Великого Государственного Хурала от 2020 года, Программой действий Правительства на 2020-2024 годы и Постановлением Кабинета Министров от 15 декабря 2021 года относительно плана развития Новая свободная зона в долине Хөшигийн Хөндий, 21 декабря был подписан Меморандум о взаимопонимании между государственным предприятием «Центр развития строительства» и Управлением свободной экономической зоны Инчхон Республики Корея.

Меморандум о взаимопонимании подписали директор «Центра развития строительства» Ц.Амарсанаа и комиссар Управления свободной экономической зоны Инчхон Ли Вон Чжэ.

Стороны будут сотрудничать в разработке генерального плана развития, технико-экономического обоснования и инженерных и инфраструктурных планов свободной экономической зоны, активизации сотрудничества, создании совместной экспертной группы, обмене знаниями и опытом посредством проведения исследований и повышения квалификации сотрудников в рамках развития город-спутник в долине Хөшигийн Хөндий.

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