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ВОЗ одобрила десятую вакцину от COVID-19
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного использования десятую по счёту вакцину против коронавируса – Nuvaxovid, разработанную американским фармацевтическим концерном Novavax, сообщается на сайте организации.

«Всемирная организация здравоохранения опубликовала реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для Nuvaxovid после его оценки и одобрения Европейским агентством по лекарственным средствам», – говорится в заявлении.

Препарат производится путем получения бакуловируса, содержащего ген модифицированного спайкового белка SARS-CoV-2. Для полного курса вакцинации требуется введение двух доз этих препаратов, а хранить их следует при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия.

Вакцину будут применять для людей старше 18 лет. По данным исследований в США, Мексике и Великобритании, эффективность вакцины Nuvaxovid составляет около 90%.

Ранее в список препаратов для экстренного использования были внесены вакцины от Modernа, Pfizer, Janssen (Johnson&Johnson), AstraZeneca, китайские Sinopharm и Sinovac, индийские Covaxin и Covishield, а также Covovax.

ВОЗ ввела процедуру одобрения средств для их использования в экстренном порядке для того, чтобы в условиях чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в самые короткие сроки обеспечивать людей необходимыми медикаментами, вакцинами и средствами диагностики и при этом соблюдать самые строгие стандарты безопасности, эффективности и качества. Эксперты оценивают уровень опасности, которую представляет чрезвычайная ситуация, а также степень эффективности того или иного средства и потенциальный риск, сопряжённый с его использованием.

После внесения в список компании-производители должны продолжить исследования, необходимые для получения полноценной лицензии и одобрения ВОЗ.

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