В Казахстане за сутки выявлено 416 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Северо-Казахстанская область – 69;
- город Нур-Султан – 65;
- Карагандинская область – 49;
- Павлодарская область – 47;
- Акмолинская область – 42;
- Костанайская область – 36;
- город Алматы – 35;
- Восточно-Казахстанская область – 22;
- Алматинская область – 13;
- Западно-Казахстанская область – 10;
- город Шымкент – 8;
- Атырауская область – 7;
- Кызылординская область – 6;
- Актюбинская область – 4;
- Жамбылская область – 1;
- Мангистауская область – 1;
- Туркестанская область – 1.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 984 тыс. 079 заболевших коронавирусом
Коронавирус в Казахстане
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