В Китае нашли яйцо с эмбрионом динозавра. Фото

CentralAsia (CA) - Ученые из Китая, Великобритании и Канады опубликовали описание яйца динозавра-теропода возраста 72-66 млн лет с прекрасно сохранившимся скелетом эмбриона внутри. Находку сделали на юге Китая. Больше всего ученых заинтересовала поза зародыша — точно такая же, как у птенцов современных птиц. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

Плод, получивший название «малыш Инлян», нашли в породах мелового возраста в районе Ганьчжоу. По характерному удлиненному беззубому черепу ученые идентифицировали его как овирапторозавра — представителя пернатых динозавров-теропод, тесно связанных с современными птицами.

«Эмбрионы динозавров — одна из самых редких окаменелостей, и большинство из них неполные. Мы очень взволнованы открытием «малыша Инляна». Он сохранился в отличном состоянии и помогает нам ответить на многие вопросы о росте и размножении динозавров», —сказал автор статьи Вайсум Ма из Бирмингемского университета.

Ученых заинтересовало положение «малыша Инляна», которое раньше никогда не отмечали у зародышей динозавров. Его спина загнута вдоль тупого конца яйца, голова лежит ниже корпуса, а лапки расположены по бокам. Эмбрионы современных птиц принимают такую позу, называемую подвертыванием, непосредственно перед вылуплением.

«Интересно, насколько похожи позы внутри яйца «малыша Инляна» и куриного эмбриона, что, возможно, указывает на сходное поведение эмбрионов динозавров и птиц перед появлением на свет», — говорит Ма.

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У современных птиц поведение плода контролируется центральной нервной системой. Незадолго до рождения птенцы еще в яйце сгибают свое тело и кладут голову под крыло. От того, насколько им удается принять позу подвертывания, во многом зависит успех вылупления и дальнейшая жизнеспособность птенца.

Ранее считали, что такое поведение эмбрионов уникально для птиц. Теперь же ученые предположили, что, возможно, оно возникло еще у нептичьих теропод.

«Малыш Инлян» имеет длину 27 см от головы до кончика хвоста и лежит внутри 17-сантиметрового продолговатого яйца. Экземпляр находится в Музее истории природы камня Инлян в Гуньчжоу. Его приобрели в 2000 году, и с тех пор он хранился в запасниках.

В 2010-х годах, когда сотрудники разбирали хранилище, они обнаружили образцы, первоначально их идентифицировали как окаменелости яиц динозавров, рассказывает один из авторов статьи, профессор Лида Син из Китайского университета наук о Земле в Пекине. Позже заметили и плод, спрятанный внутри яйца.

«Этот эмбрион динозавра внутри яйца — одна из самых красивых окаменелостей, которую я когда-либо видел», — отмечает еще один участник исследования, профессор из Эдинбургского университета Стив Брусатте.

По его словам, этот маленький пренатальный динозавр похож на свернувшегося в яйце птенца, что является еще одним свидетельством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые появились у их предков-динозавров.

Авторы надеются, что новые открытия подтвердят их гипотезу о сходстве в эмбриональном развитии динозавров и птиц.