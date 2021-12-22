Инфекционист назвал не поддающееся лечению последствие COVID-19

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- 15:31, 22 декабря 2021
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CentralAsia (CA) - У переболевших COVID-19 может развиться расстройство обоняния — паросмия, которую невозможно излечить медикаментами, рассказал Ura.ru врач-инфекционист Илья Акинфиев.
«Пусть и редко, но у меня есть пациенты, которые жалуются не на отсутствие запаха, а еще хуже — на патологические запахи, то есть они не ощущают приятные запахи, только гнилостные», — поделился медик.
Он пояснил, что при таком нарушении пациенты чувствуют неприятные запахи, что бы ни нюхали, и никакие лекарства не в состоянии это изменить. «Только со временем это проходит», — отметил Акинфиев.
Специалист добавил, что восстановление обоняния у пациентов занимает разное время: у одних два месяца, а у других нет положительной динамики даже спустя полгода.
Ранее главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко среди последствий коронавируса назвала потерю слуха и зрения, навязчивые запахи и облысение.