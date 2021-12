ООН и талибы наняли женщин для уборки улиц на севере Афганистана

CentralAsia (CA) - Программа развития ООН совместно с администрацией северной афганской провинции Балх, сформированной захватившим власть в Афганистане радикальным движением «Талибан», начала трудоустраивать местных женщин в качестве дворников. Как сообщает телеканал Ariana News, работу уже получили 200 женщин.

По словам чиновников из региональной администрации, женщинам-дворникам будут платить 500 афгани (около $5) в день, и они будут работать в 12 районах города Мазари-Шариф — административного центра Балха.

Губернатор провинции Кудратулла Тарик рассказал, что инициатива по организации рабочих мест для женщин принадлежит ООН, а региональная администрация согласилась ее поддержать.

Инициатива ООН направлена главным образом на временное трудоустройство женщин, которые являются единственными кормильцами в семье и потеряли работу. Ожидается, что в рамках реализуемой программы 600 женщин в Мазари-Шарифе смогут получить плату за 5,4 тыс. рабочих дней.

