ООН и талибы наняли женщин для уборки улиц на севере Афганистана

CentralAsia (CA) - Программа развития ООН совместно с администрацией северной афганской провинции Балх, сформированной захватившим власть в Афганистане радикальным движением «Талибан», начала трудоустраивать местных женщин в качестве дворников. Как сообщает телеканал Ariana News, работу уже получили 200 женщин.

По словам чиновников из региональной администрации, женщинам-дворникам будут платить 500 афгани (около $5) в день, и они будут работать в 12 районах города Мазари-Шариф — административного центра Балха.

Губернатор провинции Кудратулла Тарик рассказал, что инициатива по организации рабочих мест для женщин принадлежит ООН, а региональная администрация согласилась ее поддержать.

Инициатива ООН направлена главным образом на временное трудоустройство женщин, которые являются единственными кормильцами в семье и потеряли работу. Ожидается, что в рамках реализуемой программы 600 женщин в Мазари-Шарифе смогут получить плату за 5,4 тыс. рабочих дней.

#Balkh Municipality has hired about 200 female street cleaners in a bid to help Afghan women secure employment| #ArianaNews pic.twitter.com/vmnnFlssnC — Ariana News (@ArianaNews_) December 21, 2021

Отмечается, что многие женщины в Афганистане потеряли работу после того, как власть в стране захватили талибы. Несмотря на обещания не ущемлять права афганок, радикалы последовательно предпринимают меры, которые приводят к ограничениям афганских женщин в различных сферах. Меньше всего пока пострадали женщины, занятые в здравоохранении. При этом из-за ограничений талибов афганки практически лишились возможности работать в сферах спорта, образования и СМИ. Так, из 2 тыс. 490 женщин, которые работали в афганских медиа по данным на начало августа, в настоящее время продолжают работать лишь 410.

В условиях нарастающего гуманитарного кризиса в Афганистане потеря работы женщинами ставит многие семья в критическое положение — взрослым и детям просто не на что купить еду.

В начале декабря ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) призвал мировое сообщество в срочном порядке выделить $2 млрд на гуманитарные потребности более 24 млн афганцев, оказавшихся в крайне тяжелом положении. По данным организации, половина испытывающих нужду в Афганистане — это дети. В ЮНИСЕФ подчеркнули, что в стране наблюдается катастрофический продовольственный кризис, зафиксированы вспышки кори, острой водянистой диареи, полиомиелита и других заболеваний. И все это происходит на фоне наступившей зимы.

При этом сами талибы отрицают, что в Афганистане сложилась критическая ситуация в плане нехватки продуктов первой необходимости для миллионов местных жителей. В то же время представители радикального движения регулярно получают от ряда стран и международных организаций гуманитарную помощь для распределения среди нуждающихся афганцев.

Например, 18 декабря военно-транспортные самолеты доставили 36 тонны гуманитарных грузов из России в Кабул. Это уже четвертый рейс по доставке российских гуманитарных грузов в Афганистан с момента захвата власти талибами.