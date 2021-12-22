Правительство Узбекистана предоставит молодым предпринимателям кредиты до $50 тыс

CentralAsia (UZ) - В целях привлечения молодежи к предпринимательству и поддержки их деловых инициатив Национальному банку Узбекистана указом президента выделено 100 миллионов долларов.

По сообщению Минюста Узбекистана, согласно постановлению № 765 от 21 декабря эти средства будут выделены в качестве кредитов на новые бизнес-проекты молодых предпринимателей в 2022-2024 годах.

Кредиты в размере от 1 000 до 2 000 базовых расчетных величин (до 540 млн сумов или $49,8 тыс.) будут выдаваться по ставке Центрального банка сроком на 7 лет со льготным периодом 3 года.

После прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиеева был принят ряд указов и постановлений о выделении кредитов на предпринимательскую деятельность различным слоям населения.

В результате в августе этого года два крупных государственных банка Узбекистана - Народный банк и "Микрокредитбанк" - прекратили выдачу коммерческих кредитов в связи с увеличением доли проблемных кредитов.

По мнению финансистов, объем проблемных кредитов увеличился почти во всех госбанках.