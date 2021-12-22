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Таксистов Ташкента планируют пересадить на электромобили

CentralAsia (UZ) -  Службу такси в Ташкенте планируют перевести на электрокары. Это обнародовано в проекте концепции развития транспортной и дорожной инфраструктуры города Ташкента до 2025 года.

В документе говорится, что планируется обновить станции метро на 27 млрд сумов (2,5 тыс). Также планируется создать систему SmartBUS Stop. Проект пока находится на стадии обсуждения.

Ранее сообщалось, что за ноябрь месяц в Узбекистан завезли 76 электромобилей на $1,8 млн. По данным Гокомстата Узбекистана, за девять месяцев текущего года в Узбекистан ввезли 558 электромобилей. Эта цифра в 7 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда в республику было импортировано всего 82 машины.

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