В России за сутки выявлено 25 264 случая COVID-19

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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 25 тыс. 264 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1710 (6,8%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 млн 292 тыс. 983 случая (+0,25%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 236,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 415 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 494 тыс. 115 человек.