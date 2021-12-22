В России от COVID-19 скончались 1120 человек за сутки

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 1120 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 81 и Санкт-Петербурге — 60.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 300 тыс. 269 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,2 млн, из них выздоровели — 9,0 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 494 тыс. 115 пациентов.