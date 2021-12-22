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В Узбекистане вакцину от коронавируса получили более 568 тыс. детей

CentralAsia (UZ) -  Учитывая имеющуюся в Узбекистане и в мире ситуацию с распространением COVID-19, все больше родителей прививают своих детей-подростков.

По состоянию на 21 декабря в Узбекистане 568 984 подростка в возрасте от 12 до 18 лет добровольно привились от коронавируса, сообщили в Минздраве РУз.

Вакцинация проводится препаратом «Pfizer», признанным Минздравом для детей с согласия их родителей.

Из данных министерства следует, что больше всего привитых детей в Ферганской области – более 110 тыс. Также высокие показатели наблюдаются в Самаркандской (97,5 тыс) и Андижанской областях (63,7 тыс). Меньше всего вакцинированных детей в Бухарской области - 3 907 подростков. В Ташкенте привиты 4 344 ребенка.

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