Путин подарил 14-летнему мальчику из Подмосковья подарок на Новый год

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин созвонился с 14-летним Марком из Подмосковья, который хотел получить на Новый год гитару от президента, сообщает РИА Новости.

Глава государства принял участие в акции «Елка желаний» и вытянул три новогодних шарика. На первом оказалась мечта о гитаре 14-летнего Марка Кобленева из Московской области.

Глава государства поинтересовался у мальчика, учился ли он раньше игре на гитаре. Марк рассказал, что нет, но очень хочет. «И тебе нравится творчество Высоцкого, да?» - спросил Путин и уточнил, есть ли рядом с домом мальчика музыкальные школы или кружки. «Ты хочешь туда ходить? Давай организуем это. Это несложно будет сделать. Я тебя поздравляю, это подарок на Новый год», - пообещал президент.

Для мальчика была организована поездка в музыкальную Академию Игоря Крутого. Специалисты академии провели для Марка экскурсию, рассказали о существующих направлениях. Там ему подарили гитару и обучающий курс. Марк поучаствовал в мастер-классе по игре на гитаре вместе с заслуженным артистом РФ Виктором Зинчуком.

«Я очень благодарен Академии Игоря Крутого и лично Игорю Яковлевичу за теплый прием и такую интересную экскурсию. Это большое счастье! Моя мечта исполнилось, и я получил шанс поучиться игре на гитаре у самого Виктора Зинчука. Он мне рассказал и показал, как правильно держать в руках гитару, как брать аккорды и как ухаживать за инструментом», - передали слова Марка в пресс-службе Академии Игоря Крутого.

Кроме того, президент поговорил с мамой Марка – Надеждой – и поинтересовался, в каких условиях они живут. Женщина рассказала, что сейчас они живут в доме своих знакомых – многодетной семьи. Глава государства пообещал подумать о том, как им можно помочь.

«Многодетной семье, Новый год скоро, тоже надо помочь, так же, как и вам, думаю, чтобы у вас были нормальные условия. Я с губернатором поговорю, мы подумаем, что можно сделать», - сказал Путин.