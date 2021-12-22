Впервые за свою историю международный аэропорт Ташкента стал прибыльным

Рано Джураева

CentralAsia (UZ) - Международный аэропорт Ташкента впервые вышел на прибыль. Об этом стало известно на состоявшейся 22 декабря пресс-конференции, которую провела председатель правления АО Uzbekistan Airports Рано Джураева, сообщили местные СМИ.

Пресс-конференция была посвящена итогам уходящего 2021 года, на которой было рассказано о проделанной работе за год и планах на ближайшую перспективу.

Рано Джураева сообщила, что на сегодняшний день международные аэропорты Узбекистана сотрудничают с более, чем 60 авиакомпаниями. Несмотря на пессимистичные прогнозы экспертов, Uzbekistan Airports в 2021 году существенно увеличил показатели, приблизившись к данным 2019 года.

Так в 2021 году аэропорты приняли 22,3 тысяч рейсов и обслужили 5,21 млн пассажиров. Для сравнения скажем, что до пандемии в 2019 году было обслужено 6,46 млн пассажиров и 25,8 тысяч рейсов.

Также выросли показатели по грузоперевозкам. Если в 2019 году было обслужено 50 886 тонн груза, почты и платного багажа, то в 2021 году – 76 024 тонны. Прирост составил 149%.

Прогноз на 2022 год также позитивный – планируется принять 26,8 тыс. рейсов и обслужить порядка 6,7 млн пассажиров.

Если в 2019 году в Ташкент летало 43 авиакомпании, то в этом году уже 63 авиапервозчика.

Рано Джураева отметила, что впервые аэропорт Ташкента вышел из категории убыточных предприятий и стал прибыльным.

Таких показателей удалось добиться за счет разделения пакетов услуг на отдельные опции и уменьшения тарифов для авиаперевозчиков. В 2021 году компания дважды снижала ставки и сборы. Общий размер скидок на услуги по обслуживанию иностранных воздушных судов в аэропортах республики составил 43%.

Сказалось и то, что предприятие стало отказываться от услуг многочисленных посредников и заключать контракты на поставку топлива, оборудования и других необходимых материалов, на основе тендеров и прямых договоров.

На успешное завершение финансового года повлияла также оптимизация штатной структуры, было сокращено значительное число не нужных начальников.

Говоря о планах на ближайшее будущее, Рано Джураева сказала, что планируется ремонт второй взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.

После реконструкции здания аэропорта планируется обслуживать до 2500 пассажиров в час. Для увеличения грузовых перевозок будет подвергнут модернизации грузовой терминал площадью 10 000 квадратных метров.

Взят курс на обновление сотрудников молодыми кадрами, для повышения их квалификации будут приглашаться специалисты из России и Дубаев.

Рано Джураева была назначена новой главой Uzbekistan Airports в начале этого года.

До назначения на эту должность, Рано Джураева долгое время работала в Роскосмосе и S7 Space. До прихода в авиационно-космический холдинг S7 Group несколько лет возглавляла «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) Роскосмоса.

По данным СМИ, она родилась в Ташкенте. После окончания школы Джураева, пройдя конкурс 16 человек на место, поступила в Ленинградский институт авиационного приборостроения. Через год она перевелась в Московский авиационный институт (МАИ). После окончания МАИ с отличием и аспирантуры в 1986 году Рано Джураева защитила кандидатскую диссертацию, посвященную расчетам динамики полета беспилотных летательных аппаратов. Изучала международные экономические отношения во Всероссийской академии внешней торговли. В Гарвардской бизнес-школе изучала стратегии финансового менеджмента.