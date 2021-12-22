Мирзиёев ознакомился с ходом строительства нового завода в Алмалыке

CentralAsia (UZ) - Глава Узбекистана посетил город Алмалык и ознакомился с работой, проводимой на АГМК, по инвестиционному проекту "Освоение месторождения "Ёшлик-1". Об этом сообщает пресс-служба Министерства инноваций.

Стоимость проекта — более $5 миллиардов. Месторождение занимает 11 тысяч гектаров, содержит такие ценные и редкие металлы, как золото, медь, серебро, молибден и селен. Для их переработки на комбинате строится третья медно-обогатительная фабрика. Инициатива будет реализована в два этапа:

В рамках первого этапа в 2021-2025 годах ожидается добыча 290 тысяч тонн катодной меди, 38 тонн золота и 203 тонны серебра;

В рамках второго этапа в 2024-2028 годах будет произведено 400 тысяч тонн катодной меди, 50 тонн золота и 270 тонн металлического серебра.

В июле этого года Шавкат Мирзиёев принял участие в закладке капсулы в основание третьей медно-обогатительной фабрики на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.

Проект финансируется Газпромбанком при поддержке ВЭБ РФ, которые направят на развитие АГМК в общей сложности 7 миллиардов долларов.

Значительная часть оборудования и комплектующих будут поставляться предприятиями РФ — лидерами отрасли. Ожидается, что для нового завода закупят российские станки и агрегаты на 1 млрд долларов.

Алмалыкский горно-металлургический комбинат является единственным производителем меди в Узбекистане. На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике.