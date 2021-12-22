Узбекистан завершил разработку новой Национальной учебной программы

CentralAsia (UZ) - Министерство народного образования Узбекистана совместно с местными учеными и международными экспертами UNICEF завершило разработку Национальной учебной программы.

В разработке проекта Национальной учебной программы приняли участие 246 национальных экспертов, в том числе 119 школьных учителей, 105 профессоров-преподавателей высших учебных заведений, 22 научных методиста, а также 16 международных экспертов, привлеченные через UNICEF и USAID.

Впервые в результате интеграции 5 предметов, преподаваемых в 1-6 классах, был введен предмет «Естествознание». Данная учебная программа была адаптирована к международным требованиям при участии профессора Хельсинкского университета Яри Лавонена.

Впервые в мультимедийном приложении для учебников используется "augemented reality" – технология дополненной реальности.

Учебники математики, естествознания и иностранных языков были впервые разработаны совместно с зарубежными специалистами.

Начиная с 2022-2023 учебного года в общеобразовательные школы поступят 45 наименований учебников по английскому языку и информатике от Кембриджского издательства. Учебники по английскому языку для 1-11 классов и информатике и информационным технологиям для 5-11 классов, разработанные Кембриджским издательством в рамках проекта «Программы совершенствования образования в Узбекистане» в партнерстве с Агентством США по международному развитию (USAID), были переведены на узбекский язык.

Доработка учебников по национальной программе обучения продлится до конца 2025 года. Установлено, что учебники 1-11 классов по всем предметам должны создаваться единой группой в полном комплекте.