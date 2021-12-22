экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане к Новому году до 50% снизят стоимость билетов на поезда

CentralAsia (UZ) -  "Узбекистанские железные дороги" объявили о скидках на железнодорожные сообщения в разные города страны в честь Нового года, сообщает пресс-служба оператора.

Как отметили в компании, акция стартует 31 декабря и завершится 4 января 2022 года. Приобрести билеты по скидке смогут пенсионеры, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица (50%).

Также акция распространяется на студентов вузов, школьников, учащихся колледжей и лицеев, слушателей специальных учебных заведений системы МВД, МО, СГБ, ГНК, ГТК, коллективам от четырех человек, семьям от двух человек при наличии подтверждающих документов (15%).

Кроме того, скидку 10% получат все пассажиры на высокоскоростные поезда Afrosiyob.

Отмечается, что билеты по акции можно купить только на вокзале.

print
  • Мирзиёев ознакомился с ходом строительства нового завода в Алмалыке
  • В России от COVID-19 скончались 1027 человек за сутки
  • В Узбекистане будет создана национальная платформа женщин-лидеров


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com