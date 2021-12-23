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Птичье яйцо возрастом 10-15 тысяч лет нашли в сомоне Жаргалант аймака Ховд. Видео

CentralAsia (MNG) -  Рабочие ООО «Ховд Өргөө», проводившие земляные работы в сомоне Жаргалант аймака Ховд, обнаружили птичье яйцо, датируемое 10-15 тысячами лет назад. Раньше фотографии яиц направлялись в Институт палеонтологии, но компания несла ответственность за сохранение целостности яица и передала его профессиональным организациям.

Его высота 17,3 см., диаметр (высоты) - 50,5 см. и (ширины) - 45,5 см., вес 349 гр.

В случае Монголии сообщалось о нескольких разбитых страусиных яйцах, о которых ранее сообщалось, в то время как яйцо, обнаруженное в сомоне Жаргалант аймака Ховд, осталось нетронутым, что представляет интерес для исследователей.

Петроглиф изображает страуса в пещере Хойд Цэнхэрийн Агуй, в аймаке Ховд. Открытие палеонтологических свидетельств этого яйца подтверждает существование страусов в высокогорьях Монгольского Алтая.

Местные исследователи передадут находку Монгольскому палеонтологическому институту.

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