Проект постановления об увеличении выгод для Монголии от проекта Оюу-Толгой будет рассмотрен в срочном порядке

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Кабинета министров 22 декабря проект постановления «О мерах, которые необходимо принять для обеспечения выгод Монголии от золотомедного рудника Оюу-Толгой» был поддержан и внесен в парламент для безотлагательного рассмотрения. Это подчеркнул министр юстиции и внутренних дел Х.Нямбаатар во время пресс-конференции, на которой были представлены решения заседания Кабинета Министров.

В проекте резолюции отражены следующие меры:

Списать долг Монголии в размере 2,3 миллиарда долларов за свою долю (34 процента) в медно-золотом проекте Оюу-Толгой.

Прекратить действие Плана развития и финансирования подземного рудника Оюу-Толгой, известного как «Дубайское соглашение», и провести независимый аудит финансирования подземного расширения проекта;

Затраты, необходимые до первой половины 2023 года, когда подземный рудник будет введен в эксплуатацию, будут покрываться инвесторами, без возникновения дополнительных долгов перед ООО «Эрдэнэс Оюу-Толгой»;

Поставлять электроэнергию для проекта Оюу-Толгой из энергосистемы Монголии;

Обеспечить исполнение налоговых актов.

Сегодня проект постановления планируется обсудить Временной комиссией по контролю за исполнением постановления Парламента №92 от 21 ноября 2019 года «Об обеспечении интересов Монголии в разработке месторождения Оюу-Толгой». медный рудник », при необходимости разрабатывая предложения и представляя результаты на пленарном заседании.

Министр юстиции и внутренних дел Х. Нямбаатар подчеркнул, что если постановление будет одобрено и предоставит полномочия Правительству, будет разработано более 10 документов, и арбитражные споры между сторонами будут разрешены мирным путем.

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