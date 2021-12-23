В Монголии прибывших из-за границы поместят в 3-х дневную изоляцию

CentralAsia (MNG) - На вчерашней пресс-конференции, посвященной решениям, принятым на заседании Кабмина, пресс-секретарь премьер-министра Ч. Болортуяа сообщила, что граждане Монголии, прибывающие из-за границы, будут помещены в трехдневную изоляцию.

Пресс-секретарь Ч.Болортуяа сообщила: «Омикрон-штамм распространился более чем в 100 странах мира. Страны всего мира принимают против него разные меры. Что касается Монголии, то 27 ноября было принято решение поместить граждан Монголии, прибывающих из 11 стран, в обязательную 10-дневную изоляцию по прибытии. Принимая во внимание, что на сегодняшнем заседании кабинета министров была поддержана рекомендация и предложение Министерства здравоохранения и Национального исследоваьельского центра инфекционных заболеваний изолировать всех граждан, въезжающих в Монголию на 3 дня».

Она также сообщила, что дата вступления решения в силу будет обсуждаться на заседании Государственной чрезвычайной комиссии.

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