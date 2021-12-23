Состоялась встреча доноров Минобрнауки Монголии

CentralAsia (MNG) - Министерство образования и науки Монголии успешно организовало встречу своих донорских организаций в 2021 году.

Постоянные представители Группы Всемирного банка, Азиатского банка развития, Японского агентства международного сотрудничества и Организации Объединенных Наций, послы США, Франции, Великобритании, Канады, Японии и Италии, а также некоторые сотрудники посольств и международных организаций приняли участие в мероприятии. встреча. Виртуально во встрече приняли участие послы, представляющие Монголию за рубежом.

На встрече было объявлено, что идет подготовка к проведению правовой и бюджетной реформы в отрасли. Кроме того, были представлены актуальные вопросы, требующие оперативного решения в ближайшее время, и крупные проекты и программы. Представители международных организаций высказали свое мнение о том, как две стороны могут сотрудничать. Предлагаемые к сотрудничеству проекты:

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