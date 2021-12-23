Правительство Венгрии объявило стипендии для 200 монгольских студентов каждый год

CentralAsia (MNG) - Спикер Великого государственного хурала Монголии Г. Занданшатар принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Монголии и монголоведа Анну Обрушанскую Борбалу.

Спикер Занданшатар выразил благодарность Венгрии за назначение в Монголию монголведа и опытного дипломата, а также поблагодарил посольство Венгрии от имени администрации города Улан-Батора и лично за передачу 33 ИВЛ в больницах Улан-Батора и сельских район.

Посол Борбала Анна Обрушански поблагодарила спикера за то, что он нашел время для встречи, и объявила, что правительство Венгрии ежегодно объявляет стипендии для 200 монгольских студентов. Она отметила, что местное правительство установило братские отношения с аналогичными провинциями Венгрии, и что сотрудничество в области науки успешно развивается. Например, в районе Сухбаатар столицы успешно реализован проект «Археологические исследования гробниц хуннской аристократии Бэлхийн-Ам», а в Венгрии проводится анализ ДНК находок. Она также проинформировала, что снимаются художественный фильм о Бату-хане и документальный фильм о династии Хунну в секторе киноиндустрии.

Спикер Великого Государственного Хурала Г. Занданшатар сказал, что он был рад услышать, что сектор образования является приоритетом наших отношений, подчеркнув, что сотни молодых монголов учатся в Венгрии, чтобы стать профессионалами и внести ценный вклад в развитие страны.

Г. Занданшатар поблагодарил г-жу Анну Обрушанскую за ее усилия, отметив, что товарооборот между двумя странами за последние годы увеличился до 50 процентов, отметив, что это важная часть наших двусторонних отношений.

В завершение встречи спикер Великого государственного хурала Г. Занданшатар поблагодарил монголведу Анну Обрушанскую за ее ценный вклад в развитие монголоведения.

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