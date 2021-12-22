В Ташкенте планируют организовать платные парковки вдоль дорог

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте планируется организовать систему платных парковок авто вдоль дороги. Эта практика предусмотрена новым проектом постановления Кабмина «Об утверждении Концепции развития городского транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента до 2025 года».

Согласно документу, парковки могут стать платными вдоль основных рынков, торговых центров, основных транспортных развязок, станций метро с большим и высоким пассажиропотоком, а также автостоянок у главных въездов в город, и вдоль центральных дорог.

Это будет способствовать уменьшению заторов на центральных улицах, увеличению средней скорости частного и общественного транспорта, устранению беспорядочности парковок водителями, а также сокращению выбросов транспортных средств.

На первом этапе на 10 центральных улицах, а в дальнейшем — и на других — на основе ГЧП будет организована система автоматизированных платных парковок (стоимость будет определена согласно проектно-сметным документам).

Стоимость проекта — 10,65 млрд. сумов (около $1 млн).

Принять участие в обсуждении этого проекта можно на портале СОВАЗ до 5 января.