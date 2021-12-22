В Алмалыке подтверждены запасы золота более 5 тысяч тонн, - Мирзиеев

CentralAsia (UZ) - В среду, 22 декабря, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил город Алмалык в Ташкентской области. В ходе посещения города глава государства ознакомился с ходом реализации проекта по освоению месторождения «Ёшлик-1».

«В Алмалыке будет реализован мегапроект. Жители Алмалыка, вы не знаете какие вы богатые люди. Когда мы начали геологические изучения, то думали, что здесь есть запасы на 16 млн тонн. Однако обратите внимание только на золото. В Мурунтау запасы составляют 3 тысячи тонн, а в Алмалыке подтверждены запасы золота более 5 тысяч тонн», - рассказал президент.

По словам президента, месторождение занимает площадь в 11 тысяч гектаров, и по объему разведанных запасов считается одним из крупнейших. Оно содержит 13 видов таких ценных и редких металлов, как золото, медь, серебро, молибден и селен. Для их переработки на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате строится третья медно-обогатительная фабрика.

«Сегодня я дал новое поручение. Здесь мы откроем еще четвертое и пятое предприятие. Представьте, если раньше в Алмалыке работали только два предприятия, теперь их будет пять. Третье медно-обогатительное предприятие откроем в 2023 году во время празднования дня независимости», - отметил глава государства.