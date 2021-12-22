В Узбекистане курс доллара достиг почти 10 850 сумов

CentralAsia (UZ) - Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют, которые будут действовать с 23 декабря текущего года.

Согласно данным регулятора, доллар США подорожал на 10,93 сума и составил 10 848,58 сумов.

15 декабря доллар США подорожал на 18,71 сум и составил 10 845,00 сумов.

Тогда коммерческие банки подняли курс покупки и продажи иностранной валюты. В некоторых банках доллар начали продавать за 10 900 сумов.

В настоящее время курс продажи американской валюты в банках немного подешевел. Сейчас доллар можно купить в среднем за 10 870 – 10 880 сумов.