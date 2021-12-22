Угроза Кадырова в адрес Эрдогана вызвала широкий резонанс в Турции

CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на открытие в турецкой провинции Коджаэли парка имени Джохара Дудаева, обратившись к президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану. Реакция Кадырова вызвала широкий резонанс в Турции. Об этом пишет турецкий портал Haber7.

парк имени Джохара Дудаева

В своем телеграм-канале Кадыров назвал первого президента Чеченской Республики Ичкерия Дудаева террористом, который причастен к гибели тысячи мирных граждан. В связи с этим после открытия парка он обвинил Анкару в «поддержке террористов».

«...открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Россией, не меняя своих убеждений за ее спиной», - написал глава Чечни.

В ответ Кадыров пригрозил увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное заключение в одной из турецких тюрем.

Haber7 приводит комментарии читателей, которые называют Кадырова «марионеткой Путина», а Дудаева «легендарным лидером».

Как отмечает «Эхо Москвы», на предложение Кадырова установить памятник лидеру турецких курдов негативно отреагировал целый ряд провластных турецких СМИ. В частности, Daily Sabah считают слова Кадырова угрозой, а лидера Рабочей партии Курдистана Абдуллу Оджалана называют «террористом».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь назвал болезненным для жителей Чечни решение властей Турции о присвоении одному из парков имя Дудаева.

«Это весьма и весьма эмоциональная, но объяснимая реакция главы российского региона, который пережил несколько войн, которые были спровоцированы и начаты террористами, которые пытались взять под контроль этот регион России. Одним из террористов, который это делал, был Дудаев. Недавно, к сожалению, в одном из регионов Турции один из парков был назван именем этого террориста. Конечно, это весьма болезненное решение для всех чеченцев, для Чеченской республики, поэтому такая эмоциональная реакция вполне понятна», - приводит слова Пескова «Ведомости».

«По дипломатическим каналам мы уже доводили до турецких коллег то, что мы, мягко говоря, не одобряем подобное наименование площади в одном из турецких городов», - добавил он.