Сборная Монголии заняла восьмое место в мировом рейтинге по дзюдо

CentralAsia (MNG) - Международная федерация дзюдо выпустила в свет новый рейтинг-лист 2021 года. В рейтинге сборная Монголии заняла восьмое место с 72 047 очками.

Новый рейтинг-лист 2021 года:

1.Япония – 213 689

2.Россия – 127 539

3.Франция – 119 683

4.Бразилия – 97 463

5.Герман – 82 020

6.Южная Корея – 81450

7.Нидерланды – 72,552

8.Монголия – 72 047

9.Грузия – 58 331

10.Азербайджан – 56 607 очками.

Лучший результат среди монгольских дзюдоистов принадлежит Уранцэцэг Мөнхбат в весе -48 кг. Она заняла 2-е место в рейтинге в своем весе. И среди мужчин Цогтбаатар Цэнд-Очир занял 2-е место в весе -73 кг. В мужской весовой категории -66 кг Басхуу Ёндонпэрэнлэй и в весовой категории -81 кг Саид Моллаи занял пятое место соотственно.

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