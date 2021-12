В США одобрили препарат от COVID-19 в таблетках

CentralAsia (CA) - Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) разрешило применять препарат Paxlovid — таблетки, которые разработала компания Pfizer для лечения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте регулятора.

В заявлении FDA отмечается, что Paxlovid — первый пероральный препарат, который получил одобрение на использование в Соединенных Штатах. Применять его разрешили взрослым и детям от 12 лет и весом не менее 40 кг, чей результат теста на коронавирус оказался положительным.

В первую очередь препарат рекомендовали людям с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19. Paxlovid будет доступен по рецепту, назначать его нужно как можно скорее после постановки диагноза и в течение пяти дней с момента появления симптомов.

15 декабря Pfizer заявила, что окончательные результаты исследования с участием 2 тыс. 250 человек подтвердили, что препарат сократил количество госпитализаций и смертей примерно на 89% среди взрослых с высоким риском тяжелого развития болезни. О таких же результатах компания сообщала по итогам второй фазы испытаний. В Pfizer подчеркнули, что среди участников не было зафиксировано ни одного летального исхода.

Представитель FDA Патриция Каваццони заявила, что одобрение Paxlovid «дает новый инструмент борьбы с COVID-19 в критический момент пандемии, во время появления новых штаммов», и сделает лечение более доступным.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла сообщил CNBC, что еще до одобрения FDA компания отправила препарат в США, чтобы его можно было прописывать, как только разрешение будет получено. The New York Times и The Washington Post передавали, что администрация собирается закупить новый препарат от Pfizer для лечения 10 млн пациентов, потратив на эти цели более $5 млрд.

В начале декабря консультативная группа FDA рекомендовала одобрить использование таблеток против COVID-19 производства компании Merck.