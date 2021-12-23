Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь в Таджикистане

- Таджикистан, погода
- 9:44, 23 декабря 2021
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CentralAsia (TJ) - По предварительным данным таджикских синоптиков, в Таджикистане в новогоднюю ночь осадков не ожидается.
До 27 декабря в стране будет облачно, местами незначительные осадки, сообщила «Азия-Плюс» заместитель директора Агентства по гидрометеорологии Таджикистана Джамиля Байдуллаева.
«Но с 28 декабря по 31 декабря, по нашим предварительным данным, выпадение осадков не ожидается. В эти дни погода будет ясной и солнечной», - отметила она.
При этом, Байдуллаева подчеркнула, что в связи с ясной солнечной погодой в Душанбе, ожидается, что ночь 31 декабря будет морозной - от 2 до 4 градусов мороза, а днем столбик термометра поднимется на 7 градусов выше нуля.
Первый снег в Душанбе выпал 22 ноября, правда, уже на следующий день от него почти ничего не осталось.
В прошлом году таджикистанцы также встретили Новый год без снега, но с морозами.