В Ташкенте появятся более 1000 новых «зеленых» автобусов

- Узбекистан, общество
- 9:48, 23 декабря 2021
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в 2022-2025 годах планируется обновить городской пассажирский транспорт и закупить новые современные «зеленые» автобусы.
Сообщается, что модернизация транспортной системы будет осуществляться постепенно. По данным Минтранса Узбекистана в 2022 году приобретут 590 автобусов:
- 90 большой емкости (12 метров) MAN CNG;
- 200 средней вместимости (8,5 — 9 метров) saz LE60;
- 300 электробусов большой вместимости (12 метров).
В 2023 году - 253 автобуса:
- 53 электробуса большой вместимости (18 метров);
- 100 большой емкости (12 метров) man CNG;
- 100 электробусов большой вместимости (12 метров).
В 2024 — 2025 годах планируется покупка по 100 электробусов (12 метровых).
Отмечается, что на закупку новой техники потребуется более 3 трлн. сумов ($277,5 млн).
Покупки покроют за счет кредитов Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, а также средств, выделенных из государственного бюджета и частных инвесторов на основе государственно-частного партнерства.