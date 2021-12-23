В Ташкенте появятся более 1000 новых «зеленых» автобусов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в 2022-2025 годах планируется обновить городской пассажирский транспорт и закупить новые современные «зеленые» автобусы.

Сообщается, что модернизация транспортной системы будет осуществляться постепенно. По данным Минтранса Узбекистана в 2022 году приобретут 590 автобусов:

- 90 большой емкости (12 метров) MAN CNG;

- 200 средней вместимости (8,5 — 9 метров) saz LE60;

- 300 электробусов большой вместимости (12 метров).

В 2023 году - 253 автобуса:

- 53 электробуса большой вместимости (18 метров);

- 100 большой емкости (12 метров) man CNG;

- 100 электробусов большой вместимости (12 метров).

В 2024 — 2025 годах планируется покупка по 100 электробусов (12 метровых).

Отмечается, что на закупку новой техники потребуется более 3 трлн. сумов ($277,5 млн).

Покупки покроют за счет кредитов Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан, а также средств, выделенных из государственного бюджета и частных инвесторов на основе государственно-частного партнерства.