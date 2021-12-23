В Узбекистане за день сменились хокимы 8 районов

CentralAsia (UZ) - 21 декабря в трех областях Узбекистана были уволены восемь глав районов, вместо них назначены новые.

Умиджон Барноев, брат бывшего вице-премьера Уктама Барноева, умершего от коронавируса летом 2020 года, стал главой Ромитанского района Бухарской области.

Бывший хоким этого района Хуршид Тахиров возглавил Каракульский район Бухарской области.

Шерали Саломов, назначенный хокимом Каракульского района в феврале 2020 года, был уволен за неэффективность в работе.

Джамшид Шаропов стал главой Шафирканского района Бухары. Шукрулло Хакимов, бывший хоким района, подвергся критике и был уволен.

Заместитель областного прокурора Самандар Остонов назначен главой Булунгурского района Самаркандской области, а Шерзод Кудратов - хокимом Акдарьи.

Дилмурод Кадыров, работавший главой Нарынского района с 2017 года, назначен хокимом Касансайского района Наманганской области.

Бывший глава Касансайского района Баходир Юсупов назначен главой Народной приемной президента Наманганской области.

Новым главой Нарынского района стал первый заместитель хокима Нарына Джурабек Нурматов. Хокимом Учкурганского района назначен инженер-энергетик Джахонгир Риззаев.