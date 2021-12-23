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Шавкат Мирзиёев прокомментировал назначение Зоира Мирзаева главой Ташкентской области
Зойир Мирзаев
Зойир Мирзаев
Предыстория: В Узбекистане сняли с поста главу Кашкадарьинской области, который в октябре 2018 года заставил фермеров стоять в арыке

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 21 декабря посетил город Алмалык в Ташкентской области и ознакомился с проводимыми реформами.

Глава государства во время своего визита прокомментировал назначение Зоира Мирзаева на пост хокима области. Президент отметил, что в этом регионе часто менялись хокимы из-за коррупции и их высокомерия.

«В Андижане за 30 лет не часто менялись хокимы. Однако, в Ташкентской области руководители меняются часто. Это связано с коррупцией и высокомерием хокимов. Не зря я назначил Зоира Мирзаева. В Кашкадарьинской области тоже была сложная ситуация, однако, он справился там. Мирзаева назначил для того, чтобы он решил эти проблемы», - заявил президент.

В ноябре текущего года Зоир Мирзаев был уволен с должности главы Кашкадарьинской области и назначен хокимом Ташкентской области.

Зоир Мирзаев стал известен широкой общественности после скандального случая в бытность заместителем вице-премьера по вопросам сельского и водного хозяйства. В октябре 2018 года по приказу Мирзаева фермеров и ответственных лиц за отсутствие полива поля заставили стоять в переполненном водой арыке.

Фото инцидента распространилось в соцсетях. После этого Мирзаев был уволен, но через некоторое время вновь вернулся к ответственным должностям.

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