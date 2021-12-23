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Узбекистан и Иран разработают «Дорожную карту» по расширению сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан и Иран договорились о разработке и утверждении «Дорожной карты» по расширению сотрудничества между в сферах инвестиций, промышленности, торговли и транспорта.

Заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков 21 декабря в формате видеоконференции провел переговоры с вице-президентом по экономическим вопросам Ирана Мохсеном Резайи.

По информации Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ), в ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы расширения двустороннего экономического сотрудничества. Стороны отметили, что взаимные контакты глав двух государств в ходе состоявшихся недавно саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и 15-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) послужили импульсом для дальнейшей активизации узбекско-иранских отношений, а также выразили приверженность совместной работе по реализации достигнутых договоренностей.

Стороны подчеркнули широкие возможности для реализации новых проектов в сферах производства строительных материалов, строительства, сельского хозяйства, рыбоводства, фармацевтики, электротехники, химической и легкой промышленности. Была достигнута договоренность о проработке и поиске партнеров для реализации новых перспективных проектов.

Особое внимание было уделено сфере взаимной торговли. В январе-ноябре текущего года взаимная торговля увеличилась на 74,4 процента. Стороны договорились усилить совместную работу над проектом Соглашения о преференциальной торговле между Узбекистаном и Ираном.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о разработке и утверждении «Дорожной карты» по расширению сотрудничества между Узбекистаном и Ираном в сферах инвестиций, промышленности, торговли и транспорта.

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