Врачи предупредили о похожем на сепсис последствии COVID-19 у детей

CentralAsia (CA) - Врачи медцентра Royal Brompton and Harefield hospital в Великобритании назвали возможным похожее на сепсис осложнение после коронавируса у детей, сообщает издание Express.

По их словам коронавирус у детей может привести к мультисистемному воспалению.

Как объяснили специалисты, такое последствие COVID-19 встречается довольно редко — всего у половины процента перенесших инфекцию детей и подростков, и у многих оно проходит без симптомов. Если синдром все же проявляется, пациенты сталкиваются с высокой температурой, постоянным кашлем и изменением или потерей вкуса и обоняния.

По информации Детской больницы Great Ormond Street Hospital, у несовершеннолетних, у которых начался мультисистемный воспалительный процесс, появляются усталость, слабость, боли и спазмы в животе, диарея, рвота, опухание рук и ног, шелушение кожи, сыпь, головная и мышечная боли, раздражительность. По всему телу распространяется отек — типичный иммунный ответ.

Те, кто пережил мультисистемное воспаление, спустя полгода могут испытать органоспецифические повреждения. Их также могут сопровождать затруднения при физической активности, предупредили специалисты.

Сепсис — системная воспалительная реакция в ответ на генерализацию местного инфекционного процесса с развитием токсемии и бактериемии. Является синдромом системного воспалительного ответа на эндотоксическую агрессию. При отсутствии эффективной терапии сопровождается синдромом полиорганной недостаточности.

Сепсис является угрожающим состоянием, вызываемым попаданием в кровь (необходимо отличать от понятия бактериемия) и ткани организма инфекции, патогенных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности — токсинов. Характеризуется воспалительным процессом не в каком-либо отдельном органе, а во всём организме.