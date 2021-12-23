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В Турции более 60 человек скончались от отравления алкоголем

CentralAsia (CA) -  Отравление суррогатным алкоголем стало причиной смерти шестидесяти с лишним человек в Турции. В последние две недели случаи отравления контрафактным спиртным были зафиксированы в 17 городах страны.

Как сообщил телеканал Habertürk, больше всего случаев зарегистрировано в Стамбуле. Здесь за последние 10 дней умерли 30 человек. Всего известно о гибели как минимум 61 человека. В городе Орду на севере Турции в связи с расследованием этих случаев задержаны пятеро подозреваемых.

Департамента по борьбе с контрабандой 20 декабря начала операцию против производителей и продавцов контрафактного алкоголя под названием «Яд-2». Рейды проходят в 560 населенных пунктах.

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