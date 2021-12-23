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Старый аэропорт Буянт-Ухаа будет использоваться как резервный и деловой центр

CentralAsia (MNG) -  С открытием международного аэропорта Чингисхан в долине Хөшигийн Хөндий Кабинет министров принял решение использовать старый аэропорт Буянт-Ухаа для гражданской авиации. В частности, аэропорт будет использоваться как резервный объект, сообщает Управление гражданской авиации Монголии. Годовая стоимость оценивается в 9,8 млрд тугриков ($ 3,44 млн).

«Затраты можно окупить, введя аэропорт в хозяйственный оборот и превратив его в деловой центр. К нам поступили предложения о сотрудничестве от множества организаций, работающих в сфере обучения, бизнеса, банковского дела и финансов. Мы планируем сотрудничать с международными финансовыми организациями в рамках нашей политики «Привлекательный аэропорт» », - сказал начальник Управления гражданской авиации Монголии (УГАМ) С.Мөнхнасан во время встречи с сотрудниками Авиационной информационной службы и аэропорта Буянт-Ухаа.

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