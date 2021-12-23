«Талибан» разрешил митинг с требованием вернуть замороженные активы, принадлежащие Афганистану

CentralAsia (CA) - Сотни афганцев устроили демонстрацию в Кабуле с требованием вернуть миллиарды долларов, принадлежащих Афганистану, замороженных международным сообществом, сообщает Служба новостей Центральной Азии.

Демонстрация была санкционирована правительством «Талибана», безопасность митингующих была обеспечена боевиками «Талибана».

Протестующие прошли маршем к посольству США в Кабуле, скандируя «Мы тоже хотим есть» и «Верните наши замороженные деньги».

После вторжения талибов в правительство Афганистана 15 августа международные организации и ряд стран заморозили активы, принадлежащие Кабулу, и прекратили оказание финансовой помощи.

«Талибан» до сих пор запрещал мирные протесты недовольных его политикой.