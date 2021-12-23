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За сутки в Узбекистане выявлено 187 новых больных COVID-19

CentralAsia (UZ) -  В среду, 22 декабря, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 197 753. В течение прошедших суток зафиксированы 187 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего новых инфицированных COVID-19 выявлено в столице (62), Ташкентской (47), Самаркандской (21), Андижанской (12) и Хорезмской (12) областях.

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1 471 летальный исход).

За день выздоровели 156 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 194635).

На лечении находятся 1 647 больных COVID-19.

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