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Узбекистан направил в Афганистан партию гуманитарной помощи

CentralAsia (UZ) -  В Афганистан через приграничный город Термез была отправлена очередная гуманитарная помощь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сурхандарьинской области.

23 декабря из Термеза по железной дороге в Афганистан был отправлен очередной гуманитарный груз.

Гумпомощь состоит из продуктов питания, одежды и угля, которые направляются из Республики Узбекистан в виде безвозмездной помощи афганскому народу.

Состав из 63 вагонов отправился в афганский город Мазари-Шариф.

Уже сегодня в центре провинции Балх состоится церемония передачи гуманитарной помощи с участием властей двух стран.

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