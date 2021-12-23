Узбекистан направил в Афганистан партию гуманитарной помощи

CentralAsia (UZ) - В Афганистан через приграничный город Термез была отправлена очередная гуманитарная помощь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сурхандарьинской области.

23 декабря из Термеза по железной дороге в Афганистан был отправлен очередной гуманитарный груз.

Гумпомощь состоит из продуктов питания, одежды и угля, которые направляются из Республики Узбекистан в виде безвозмездной помощи афганскому народу.

Состав из 63 вагонов отправился в афганский город Мазари-Шариф.

Уже сегодня в центре провинции Балх состоится церемония передачи гуманитарной помощи с участием властей двух стран.