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В Монголии 2022 год объявлен «Годом дружбы и обмена между монгольскими и японскими детьми и молодежью»

CentralAsia (MNG) -  23 декабря 2021 года министр иностранных дел Японии Батцэцэг Батмөнх провела онлайн-встречу с министром иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси и обменялся мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве, сообщает МИД Монголии.

2022 год объявлен «Годом дружбы и обмена между монгольскими и японскими детьми и молодежью» по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В рамках празднования было решено активно работать над организацией визитов на высоком уровне, поддержкой молодежных обменов, укреплением государственно-частного партнерства и укреплением дружбы и товарищества.

Министры отметили, что стратегическое партнерство между Монголией и Японией расширяется с каждым годом, и отметили, что обе стороны тесно сотрудничают даже во время пандемии СOVID-19.

Министр Б.Батцэцэг поблагодарила правительство Японии за его широкую поддержку в снижении риска пандемии в нашей стране путем предоставления льготных кредитов, укрепления системы здравоохранения, поставки необходимого оборудования и создания вакцин и контуров холодоснабжения.

Стороны обсудили будущее 50-летнего сотрудничества и пришли к выводу, что отношения между Монголией и Японией стабильно развиваются на протяжении 50 лет с момента установления дипломатических отношений, особенно с 1990-х годов.

Министр Б.Батцэцэг отметила, что будущее развитие Монголии требует создания многоуровневой экономической структуры, увеличения экспорта, улучшения инфраструктуры, энергетики и логистики, а также привлечения новых технологий и инвестиций из Японии и увеличения двусторонней торговли. Она подчеркнула важность четкого определения направлений постпандемических экономических отношений и сотрудничества в новой Среднесрочной программе Монголии и Японии на 2022-2025 годы, которую планируется утвердить в следующем году.

Отметив, что наши две страны активно сотрудничают на международной и региональной аренах, стороны также призвали к углублению сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций.

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