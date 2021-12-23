В Казахстане за сутки выявлено 477 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан – 85;
- Северо-Казахстанская область – 74;
- Костанайская область – 51;
- Павлодарская область – 51;
- Карагандинская область – 45;
- Акмолинская область – 43;
- город Алматы – 37;
- Восточно-Казахстанская область – 27;
- Западно-Казахстанская область – 17;
- Алматинская область – 16;
- город Шымкент – 9;
- Атырауская область – 8;
- Актюбинская область – 3;
- Жамбылская область – 3;
- Кызылординская область – 3;
- Туркестанская область – 3;
- Мангистауская область – 2.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 984 тыс. 556 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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