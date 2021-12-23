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В Казахстане за сутки выявлено 477 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан – 85;

- Северо-Казахстанская область – 74;

- Костанайская область – 51;

- Павлодарская область – 51;

- Карагандинская область – 45;

- Акмолинская область – 43;

- город Алматы – 37;

- Восточно-Казахстанская область – 27;

- Западно-Казахстанская область – 17;

- Алматинская область – 16;

- город Шымкент – 9;

- Атырауская область – 8;

- Актюбинская область – 3;

- Жамбылская область – 3;

- Кызылординская область – 3;

- Туркестанская область – 3;

- Мангистауская область – 2.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 984 тыс. 556 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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