В Казахстане за сутки от коронавируса скончались 15 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки, 21 декабря, от коронавируса умерли 15 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что все скончавшиеся имели подтвержденный ПЦР-анализ (КВИ+).

Также отмечается, что 21 декабря врачи зарегистрировали 75 случаев пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 23 декабря лечение от COVID-19 продолжают получать 18 тыс. 685 человек (16 тыс. 239 КВИ+ и 2 тыс. 446 КВИ-), из них в стационарах находится 2 тыс. 947 пациентов, продолжают лечение на дому 15 тыс. 738 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 262 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 73 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 62 пациента.

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