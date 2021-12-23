Всемирный банк даст дополнительные $65 млн Таджикистану для модернизации Нурекской ГЭС

CentralAsia (TJ) - Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в виде гранта на сумму $65 млн Таджикистану с целью финансирования второй фазы проекта реабилитации Нурекской ГЭС, сообщает банк на своем сайте.

Отмечается, что этот проект будет способствовать повышению надежности электроснабжения и расширению масштабов экспорта «зеленой» электроэнергии из Таджикистана.

«Инвестиции в Нурекскую ГЭС – основу энергетической системы страны – необходимы для обеспечения стабильного и надежного электроснабжения домохозяйств и предприятий внутри страны, а также увеличения доходов от экспорта на региональном рынке», – считает постоянный представитель ВБ в РТ Озан Севимли.

Первая фаза проекта реабилитации Нурекской ГЭС, финансируемая Всемирным банком ($225,7 млн), Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) ($60 млн) и Евразийским банком развития (ЕАБР) ($40 млн), была запущена в марте 2019 года.

В рамках ее реализации оказывается поддержка по реабилитации трех из девяти гидроагрегатов и ключевых инфраструктурных компонентов электростанции, замене шести автотрансформаторов, которые используются для передачи выработанной электроэнергии, повышению безопасности плотины с целью защиты объекта от сейсмической опасности и наводнений, а также техническая помощь для укрепления операционного, технического и финансового потенциала по управлению энергетической компании «Барки точик».

По данным источника, в рамках второй фазы проекта, финансируемой со стороны Всемирного банка ($50 млн, утвержденная в июне 2020 года), поддерживается реабилитация остальных шести гидроагрегатов, Нурекского моста, электростанции и других ключевых строений, наряду с наращиванием потенциала ГЭС с целью эффективной эксплуатации и обслуживания электростанции.

Утвержденное накануне дополнительное финансирование в размере $65 млн направлено на покрытие дефицита финансирования в размере $164 млн в рамках второй фазы проекта.

Ожидается, что оставшийся дефицит будет покрываться за счет других потенциальных источников софинансирования, включая перераспределение сэкономленных средств ЕАБР и АБИИ, выделенных для поддержки первой фазы проекта. Общий объем инвестиций Всемирного банка для этого стратегически важного проекта составляет $341 млн.

Нурекская ГЭС обеспечивает около 50% общего годового спроса на энергию в Таджикистане и поставляет большую часть энергии на экспорт. Из-за технических проблем первоначальная установленная мощность электростанции с 3,000 мегаватт снизилась до 2,320 мегаватт за последние четыре десятилетия. В настоящее время объект проходит первую капитальную реконструкцию с момента его ввода в эксплуатацию в 1972–1979 годах.

После завершения реабилитации мощность ГЭС увеличится до 3,214 мегаватт, что обеспечит улучшение электроснабжения в холодные зимние месяцы и принесет столь необходимые доходы от расширения экспорта электроэнергии в летние месяцы.

В рамках осуществления реабилитации ГЭС также будут обеспечиваться меры по повышению безопасности плотины, что поможет снизить затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание. И, наконец, проект обеспечит глобальные экологические и климатические преимущества в виде чистого сокращения выбросов CO2, что приведет к чистому сокращению выбросов на 69 млн. т CO2 по сравнению с исходным уровнем в течение срока эксплуатации объекта.

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