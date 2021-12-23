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Врач назвала специю, способную снижать холестерин и разжижать кровь

CentralAsia (CA) -  Такая известная, популярная и доступная специя, как корица, при регулярном употреблении помогает снижать уровень плохого холестерина в крови. Также есть данные, что корица разжижает кровь, улучшает кровообращение и понижает кровяное давление. Об этом в беседе с изданием «Доктор Питер» рассказали врачи.

Так, по словам эндокринолога и кандидата медицинских наук Татьяны Гудожниковой, одно из ценных свойств корицы - снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также эта специя обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, полезна для людей, которые страдают от диабета второго типа, защищает от онкологических заболеваний, борется с вирусами и инфекциями.

Гастроэнтеролог Ольга Аришева и нутрициолог Надежда Ершова в свою очередь рассказали, кому от корицы лучше вообще отказаться, несмотря на все ее полезные свойства.

По их словам, корицу нельзя есть при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, синдроме раздраженного кишечника, болезнях печени и почек. Специя может способствовать повышению давления, поэтому при гипертонии стоит быть с продуктом аккуратнее. Кроме того, корицу не следует употреблять детям до трех лет и кормящим мамам.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков порекомендовал пить кофе с корицей, заменяя ей сахар. «Корица достоверно нормализует углеводный обмен. В частности, она снижает толерантность инсулина к клеткам-рецепторам», - отметил врач.

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