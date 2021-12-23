Новая электростанция под Ташкентом через неделю начнет подачу электроэнергии

CentralAsia (UZ) - Турецкая компания «Aksa Enerji» реализует проект по строительству парогазовой электростанции мощностью 240 МВт и газопоршневой электростанции мощностью 230 МВт в Ташкентской области на базе государственно-частного сектора.

На объекте ведутся строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Накануне, 22 декабря, на открытое распределительное устройство электростанции было подано первое напряжение. Вспомогательное оборудование установки, в свою очередь, в настоящее время вводится в эксплуатацию.

В ближайшие 7-8 дней электростанция будет подключена к единственной электросети Узбекистана и начнет подачу электроэнергию, сообщили в Минэнерго РУз.

Ввод электростанции будет производить 3,9 миллиарда киловатт-час электроэнергии в год. Сам проект позволит сэкономить 550 миллионов кубометров природного газа ежегодно.