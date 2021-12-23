В Душанбе не будет новогоднего концерта и салюта

CentralAsia (TJ) - В Душанбе не планируется проведение новогодней шоу-программы на главной площади столицы Таджикистана, включая и праздничного салюта. Об этом сообщил «Азия-Плюс» пресс-секретарь мэрии столицы Джамшед Олимов.

«В целях предотвращения передачи инфекционных заболеваний, сохранения здоровья жителей и гостей столицы, а также выполнения решения Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19 в Душанбе на главной площади не намечено проведения каких-либо культурно-развлекательных программ», - сказал он.

Однако, по его словам, в этом году не запрещено проведение новогодних праздников в дошкольных учреждениях. В детсадах проводят новогодние утренники.

Олимов также сообщил, что для душанбинцев и гостей столицы в преддверии Нового года уже организовали праздничные сельскохозяйственные ярмарки сразу на нескольких крупных рынках города, включая «Мехргон», «Саховат», «Ховарон» и возле парка «Куруши Кабир». На ярмарках, которые продлятся до 31 декабря, можно купить товары по ценам ниже рыночных.

По словам источника, весь город готов к Новому году. К празднику преобразили центральные улицы. Поставили ажурные арки и гирлянды-фонарики, различные новогодние конструкции. Новогодние ёлки установлены практически в каждом уголке Душанбе.

Главную новогоднюю ёлку на площади «Дусти» столицы в этом году зажгли 9 декабря.

Ёлка 30 метров в высоту и 16,5 метров в диаметре. Она украшена самой современной техникой – медиафасадом из 200 тыс. светодиодных ламп, которые в ночное время выглядят как непрерывная лента с различными новогодними надписями.

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