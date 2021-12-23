В Монголии граждане могут добровольно получить четвертую дозу вакцины от COVID-19

CentralAsia (MNG) - Эксперт в области здравоохранения сказал, что может быть введена четвертая доза вакцины против коронавируса.

«Официально скажем, что люди, путешествующие в Европейский Союз и США, которым требуется две дозы вакцины от коронавируса Pfizer, будут иметь право на четвертую дозу. В Монголии гражданам сделали 4-5 видов вакцин. Например, человек, получивший две дозы вакцины Sputnik V, будет признан во всем мире, если он или она снова получит две дозы вакцины Pfizer. По этому поводу граждане могут добровольно получить четвертую дозу вакцины от коронавируса», - сказал Ж.Отгонболд, заместитель главы Департамента здравоохранения столицы.

На сегодняшний день охват первой дозой достиг 69,6%, второй дозой – 66,4% и третьей дозой – 27,0% от общей численности населения. По состоянию на 23 декабря в Монголии первую дозу вакцины от коронавируса получили 2 млн 265 тыс. 155 человек (69,6 %), вторую – 2 млн 161 тыс. 678 (66,4%), третью - 876 тыс. 936 (27,0%).

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